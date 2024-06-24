السعودية تُهدد باريس سان جيرمان بخطف عقله المدبر وإعادته إلى بيته الأول!

السعوديون يرغبون بالتوسع في أوروبا

كشفت صحيفة ليكيب عن اقتراب السعودية من شراء نادي موناكو الفرنسي، وهو الأمر الذي يُهدد استقرار باريس سان جيرمان حسبما أوضحت صحيفة أويست فرانس الفرنسية.

ليكيب أوضحت سابقًا أن هناك تقارب كبير بين الملاك الروس الحاليين للنادي القابع في الإمارة الفرنسية والمسؤولين السعوديين، وأن الصفقة قد تُحسم قريبًا جدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة أويست فرانس أوضحت أن السعودية تضع لويس كامبوس، المدير الرياضي الحالي لباريس سان جيرمان، على رأس المرشحين لإدارة المشروع الجديد في موناكو.

كامبوس المرتبط بعقد مع النادي العاصمي يمتد حتى صيف 2025 سبق أن عمل مع موناكو خلال الفترة من 2013 حتى 2016 وقد حقق نجاحات ملحوظة خاصة في ملف التعاقدات، حيث ضم للنادي عديد النجوم وأبرزهم جواو موتينيو وراداميل فالكاو وأنتوني مارسيال وتيمو باكايوكو وبرناندو سيلفا.

الصحيفة أوضحت أن كامبوس يتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع لويس إنريكي والمسؤولين في باريس سان جيرمان لكن وضعه على رأس المشروع في موناكو قد يُقنعه بالرحيل والعودة إلى بيته الأول الذي بدأ منه مسيرته الإدارية في كرة القدم بعد سنوات قليلة من اللعب والعمل كمدرب.