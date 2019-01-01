السعودية توافق على خوض لقاء فلسطين في رام الله

تعرف على بيان الهيئة العامة للرياضة حول مواجهة السعودية وفلسطين

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلنت الهئية العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الموافقة على مواجهة فلسطين في مدينة رام الله وعدم لعب اللقاء على أرض محايدة.

السعودية تواجه فلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي الموافقة على خوض اللقاء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر في مدينة رام الله استجابة لمطلب الاتحاد الفلسطيني وحرصًا على إسعاد الجمهور الشقيق.

وأوضح البيان أنّ الأخضر السعودي سوف يلتزم بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بخوض اللقاء في موعده على أن يكون في الأراضي الفلسطينية.

تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية بمدينة رام الله في فلسطين pic.twitter.com/o5NbtYLaII — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 3, 2019

السعودية تتواجد في المجموعة الرابعة والتي تضم سنغافورة واليمن وأوزباكستان بجانب فلسطين.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل في لقاء واحد لعبه بالتصفيات أمام اليمن بينما انتصر فلسطين على أوزباكستان وخسر من سنغافورة.