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السعودية تغير خطة البرازيل .. ظهور نيمار الأول مع الهلال يؤثر على "عطلة بلاده"!

زهيرة عادل
Neymar Hilal 2023Al Hilal Twitter
نيمارالهلالالإتحاددوري روشن السعودي

من المحتمل أن يكون كلاسيكو الاتحاد هو الظهور الأول لنيمار بقميص الهلال

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ليس الجمهور السعودي وحده من ينتظر ظهور البرازيلي نيمار دا سيلفا الأول مع الهلال السعودي في دوري روشن، إنما كذلك الشعب البرازيلي يتأهب.

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النجم البرازيلي انضم للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه لم يشارك في أي مباراة معه في ظل معاناته من إصابة في العضلة الأمامية.

لكن من المحتمل أن يشارك نيمار لبضع دقائق في الكلاسيكو المقبل أمام الاتحاد، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من سبتمبر المقبل، حيث الجولة الخامسة من دوري روشن.

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وبهذه المناسبة، روجت قناة "Spor TV" البرازيلية لهذا اللقاء بطريقة خاصة، إذ قامت بحذف كلمة Sextar ، والتي تعني يوم الجمعة، أي بداية عطلة نهاية الأسبوع في البلاد، واستبدلتها بكلمة Jogar، أي "اللعب"، لتحميس الجماهير لظهور ابن بلادهم الأول في كلاسيكو السعودية.

يذكر أن الهلال يدخل الكلاسيكو بعشر نقاط، إذ تعثر بالتعادل في إحدى الجولات الأربع الماضية، فيما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

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