3 سعوديين في التشكيل المثالي للقرن العشرين في آسيا

3 نجوم من السعودية حجزوا مقاعدهم في الفريق المثالي لآسيا في القرن الماضي

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم التشكيل المثالي لقارة آسيا خلال القرن العشرين، وقد ضم 3 لاعبين عرب جميعهم من السعودية.

المنتخب السعودي كان قد حقق إنجازات كبيرة في القرن الماضي، إذ تُوج بطلًا لكأس آسيا 3 مرات، ونجح في التأهل لنهائيات كأس العالم مرتين عامي 1994 و1998 ونجح في التأهل إلى دور الـ16 في المرة الأولى.

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اتحاد التاريخ والإحصائيات (IFFHS) أوضح أن اختيار عناصر التشكيل المثالي لآسيا في القرن العشرين جاء باختيارات عدد من الإعلاميين والصحفيين واللاعبين السابقين.

وقد ضم حارس المرمى التاريخي في السعودية والهلال محمد الدعيع، ومهاجم النصر الفذ ماجد عبد الله، وأخيرًا نجم الشباب سعيد العويران.

وضمن الثنائي الإيراني، المهاجم علي دائي ولاعب الوسط علي بارفين، تواجدهما في التشكيل المثالي، بجانب النجم الكوري الجنوبي كيم جو سونج والذي خاض مسيرة ممتازة في الملاعب الأوروبية.

الشكل أدناه يُوضح التشكيل كاملًا ..