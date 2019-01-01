السعودية تستعد لكأس العالم بالخسارة من أوروجواي

خسارة في مباراة ودية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سقط المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في فخ الخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره الأوروجويائي.

اللقاء أقيم في مورسيا بإسبانيا، في إطار ودي بين المنتخبين في تلك الفئة العمرية.

وحقق منتخب أوروجواي الفوز بفضل ثنائي، براين أوكامبو، وإيميليانو جوميز، والتي جاءت في الدقائق 51 و62.

وتتواصل استعدادت المنتخب السعودي للشباب في الفترة المقبلة، من أجل كأس العالم للشباب.

#Sub20 | Final del partido en el complejo Pinatar Arena de Murcia.

Arabia Saudita 0 - 2 @Uruguay (Brian Ocampo y Emiliano Gómez)



La Celeste volverá a jugar el próximo lunes ante Ucrania a las 13 h (Uy) en el Estadio Cartagonova. — Selección Uruguaya (@ ) March 23, 2019

حيث تقع السعودية في مجموعة تضم فرنسا ومالي وبنما، وستبدأ البطولة المقامة في بولندا في مايو المقبل.

ويعد هذا الظهور هو التاسع للنسور، حيث جاء أفضل ظهور للمنتخب السعودي في نسختي 2011 و2017.