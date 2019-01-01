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السعودية تستعد لكأس العالم بالخسارة من أوروجواي

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خسارة في مباراة ودية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سقط المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في فخ الخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره الأوروجويائي.

اللقاء أقيم في مورسيا بإسبانيا، في إطار ودي بين المنتخبين في تلك الفئة العمرية.

وحقق منتخب أوروجواي الفوز بفضل ثنائي، براين أوكامبو، وإيميليانو جوميز، والتي جاءت في الدقائق 51 و62.

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وتتواصل استعدادت المنتخب السعودي للشباب في الفترة المقبلة، من أجل كأس العالم للشباب.

حيث تقع السعودية في مجموعة تضم فرنسا ومالي وبنما، وستبدأ البطولة المقامة في بولندا في مايو المقبل.

ويعد هذا الظهور هو التاسع للنسور، حيث جاء أفضل ظهور للمنتخب السعودي في نسختي 2011 و2017.

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