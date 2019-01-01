مفاجاة .. خورفكان يخطف بيسمارك من كبار السعودية والإمارات

لاعب القادسية متواجد في الإمارات حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح خورفكان الصاعد حديثًا لدوري الخليج العربي الإماراتي في خطف بيسمارك فييرا صانع ألعاب القادسية السعودي من كبار أندية السعودية والإمارات.

وحظي صاحب الـ25 عامًا بأفضل مواسمه في السعودية، إذ أحرز 10 أهداف وصنع 6 آخرين، ويرتبط مع ناديه السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2022.

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وقد ارتبط اللاعب سابقًا بعدد من الأندية السعودية أبرزها النصر والاتحاد، وكان قريبًا من الانضمام للجزيرة الإماراتي، لكن انقلابًا حدث في الأيام الأخيرة بتحويل وجهة اللاعب إلى خورفكان.

وأجمعت المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في السعودية والإمارات أن بيسمارك انتقل لخورفكان بالإعارة حتى نهاية الموسم القادم، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

يُذكر أن القادسية الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي بنهاية الموسم الماضي تخلى هذا الصيف عن عدد من لاعبيه أبرزهم عبد المحسن فلاتة لاتحاد جدة، ويتصارع ناديي الهلال والاتحاد على مهاجمه هارون كمارا فيما يقترب الأهلي من ضم المدافع محمد خبراني.