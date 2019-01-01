رسميًا - الجامعة المغربية تنفي استقالة رينار

المدرب الفرنسي يعقد اجتماعات مع لقجع لمناقشة الخطط المستقبلية!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، عدم صحة ما تردد عن تقديم الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، لاستقالته من منصبه.

كان التليفزيون المغربي "قناة الرياضية" قد أعلنت تقدم المدرب الفرنسي باستقالته، دون الكشف عن أي تفاصيل.

الجامعة أصدرت بيانًا رسميًا، جاء فيه: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأخبار التي يتم تداولها حاليا بشأن تقديم السيد هيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول إلى حدود الساعة".

وأضاف: "السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد عقد لقاءين يومي الأحد والإثنين مع السيد هيرفي رونار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة".

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يذكر أن عديد التقارير ربطت اسم رينار بتولي المسؤولية الفنية لمنتخب السعودية، الذي أقال مدربه خوان أنطونيو بيتزي بعد كأس آسيا 2019.

أسود الأطلس ودعوا مؤخرًا كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بهزيمة مفاجئة أمام منتخب بنين، أطاحت به.

صاحب الـ50 عامًا كان قد تولى قيادة المغرب في صيف عام 2016، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى كأس العالم قطر 2022.

وخلال 43 مباراة، خاضها الفرنسي مع أسود الأطلس، حققوا الفوز في 23 منها، وتعادلوا في تسع وخسروا 11 مباراة أخرى.

وقاد رينار المغاربة للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، الذي ودعوه من دور المجموعات بحصد نقطة واحدة من التعادل أمام إسبانيا والهزيمة أمام البرتغال وإيران.