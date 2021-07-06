فيديو | رسميًا .. السعودية بطلًا لكأس العرب تحت 20 عامًا

الأخضر فاز أمام الجزائر بثنائية مقابل هدف وحيد

توج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بطلًا لكأس العرب للشباب بالتغلب على نظيره الجزائري بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية "القاهرة".

أحداث المباراة:

شباب الأخضر تقدموا أولًا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بعدما تبادل محاربو الصحراء الكرة أمام منطقة جزائهم، ليقطع مصعب الجوير الكرة ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 18، تألق نبيل وناس؛ حارس مرمى الجزائر، وتصدى لضربة جزاء للسعودية سددها عبد الله رديف، على يمينه.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك شباب الجزائر التعادل، من رأسية عادل بولبينة بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعدما نُفذت عرضية من ضربة ركنية، تبعها محمد بكر برأسية في الشباك.

محمد بكر يحرز الهدف الثاني للسعودية داخل شباك الجزائر في الدقيقة 77 من زمن المباراة#ONTime_Sports pic.twitter.com/rsZvNx97CR — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 6, 2021

بكاء جماعي على مقاعد الجزائر:

وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة، انهمر كافة لاعبي محاربي الصحراء في البكاء، حزنًا على ضياع الكأس بعد مشوار رائع.

وجلس اللاعبون على مقاعد البدلاء في حالة انهيار، وسط محاولات من الجهاز الفني لتهدئتهم.

كيف كان مشوار السعودية في البطولة؟

شباب الأخضر احتلوا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد ست نقاط، إذ تغلبوا في المباراة الأولى على أوزبكستان بنتيجة 2-0، ثم فازوا أمام اليمن 2-1، وهُزموا في المباراة الأخيرة أمام تونس 2-1.

في ربع النهائي، أطاحت السعودية بالسنغال بالفوز في ركلات الترجيح 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أما في نصف النهائي، فجاء الفوز أمام أصحاب الأرض المنتخب المصري، بنتيجة 3-2.

كيف كان مشوار الجزائر في البطولة؟

شباب محاربي الصحراء كذلك اختتموا في المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حيث فازوا أمام موريتانيا 1-0، وبالنتيجة نفسها خسروا أمام مصر، وأخيرًا تعادلوا أمام النيجر 2-2.

وأطاحت الجزائر بالمغرب من البطولة في ربع النهائي، بهزيمتها في ركلات الترجيح 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي نصف النهائي، جاء الوصول للنهائي بالفوز أمام المنتخب التونسي 2-0.

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