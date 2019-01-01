رغم خسارة النهائي - السعودية تخرج من خليجي 24 بـ "لقبين"

لم يخرج المنتخب السعودي من البطولة بدون ألقاب.

توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 24" للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على السعودية بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

مهدي الحميدان هو من سجل هدف الأحمر البحريني الوحيد، في الدقيقة 69 من زمن المباراة، وذلك بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى، ليضعها في شباك الأخضر.

ولم يخرج المنتخب السعودي خالي الوفاض من هذه البطولة، حيث لاعبيه على لقبين فرديين، حيث تم إعلانهما بعد نهاية المباراة النهائية.

حصل عبد الله عطيف لاعب وسط المنتخب السعودي، على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

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وتم اختيار فواز القرني، للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في خليجي 24، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه طوال البطولة، ودوره في تأهل الأخضر للمباراة النهائية.

الأخضر السعودي خسر نهائي كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، بينما لم يحقق البحرين اللقب من قبل.