السر في "الحواوشي والفسيخ" – كيف كانت تُحسم قمة الأهلي والزمالك؟

قصص مثيرة قبل مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك.

ديربي الأهلي والزمالك، هو الديربي الأشهر في المنطقة العربية والإفريقية، نظرًا للصراع الشرس بين الفريقين على كافة البطولات، سواء المحلية أو الإفريقية، ودائمًا ما ينتظره الجميع.

مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، دائمًا ما شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، سواء قبلها أو بعدها، ولكن بعض المباريات التي ستظل محفورة في ذاكرة الجميع.

وأهم مباراة في تاريخ القمة بين الأهلي والزمالك، تلك التي انتهت لصالح الفريق الأحمر بـ6-1، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي لم ولن ينساها عشاق الفريقين.

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ولكن حدث شيئًا مثيرًا قبل المباراة، سنتناوله خلال السطور التالية..

واقعة الحواوشي

يروي وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي، واقعة حدثت ليلة المباراة، حيث شعر جميع لاعبي الفريق الأحمر بالجوع، في ساعة متأخرة، قبل المباراة بساعات.

ويقول صلاح الدين، أن لاعبي الأهلي طلبوا منه الحصول على موافقة لتناول وجبة في الثانية بعد منتصف الليل، فاتخذ وليد قرارًا بالاتصال بأحد أصدقائه.

وجاء صديق وليد صلاح الدين إلى الفندق سرًا، دون أن يشعر به أحد، وبحوزته 30 "سنادوتش حواوشي"، ليتناوله اللاعبين، ثم ينتصر الأهلي بنتيجة تاريخية.

واقعة الفسيخ

هنا يتحدث وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، عن واقعة حدثت قبل مباراة القمة أمام الأهلي، وهي أول مباراة قمة له بالقميص الأبيض.

عبد اللطيف تحدث قائلًا: "خلال أول مباراة في المعسكر، ذهبت إلى تامر عبد الحميد، وطلبت منه الخروج من المعسكر، لتناول وجبة فسيخ".

وواصل: "اتفقنا أنا وتامر على الخروج في سيارة أجرة، لكي لا يلاحظ أحد شيئًا، وتناولنا وجبة الفسيخ وعدنا إلى الفندق، وهناك وجدنا حلمي طولان مدرب الفريق وقتها ينتظرنا أمام باب الفندق، وكادت أن تحدث أزمة".

واختتم وليد صلاح تصريحاته قائلًا: "طولان هددنا بأنه سيفضح أمرنا إذا خسرنا المباراة، لكننا انتصرنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومرت الأمور كلها بسلام".