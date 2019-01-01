السد يوضح موقف سعد الدوسري من ملاقاة باختاكور

الزعيم أنهى مشواره المحلي بنجاح، ويسعى لتحسين مركزه الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد السد القطري اليوم الثلاثاء، لخوض تدريباته، استعدادًا لملاقاة باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تقام في 22 من إبريل الجاري، على استاد جاسم بن حمد.

وحصل لاعبو الزعيم على راحة خلال اليومين الماضيين، بعدما اختتموا موسمهم بالدوري المحلي بالفوز أمام أم صلال بنتيجة 6-1.

مران اليوم شهد عودة سعد الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث اكتمل شفائه من الإصابة بالعضلة الخلفية، لتتأكد جاهزيته للمواجهة الفريق الأوزبكي.

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وكان الدوسري قد غاب للإصابة عن مباريات السد الأخيرة أمام الأهلي وأم صلال بالدوري المحلي، وباختاكور بالبطولة الآسيوية.

يذكر أن الزعيم القطري يحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال برصيد أربع نقاط، بتحقيق فوز وحيد وتعادل وحيد، وتلقى هزيمة واحدة، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بخمس نقاط.

أما المركز الثاني في المجموعة نفسها فيحتله بيرسبوليس الإيراني بأربع نقاط، ويتذيل الأهلي السعودي بثلاث نقاط.