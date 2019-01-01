السد يفقد خدمات نجميه خلال مواجهة باختاكور
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تغادر بعثة السد القطري غدًا الأحد، إلى مدينة طشقند الأوزبكية، استعدادًا لملاقاة فريق باختاكور.
ويلاقي الزعيم خصمه الأوزبكي في التاسع من إبريل الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
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وقرر البرتغالي فيريرا؛ المدير الفني للسد، استبعاد الثنائي عبد الكريم حسن وسعد الدوسري عن السفر مع الفريق.
قرار البرتغالي جاء لعدم اكتمال جاهزية الثنائي الفنية والبدنية، بعدما غابا عن مواجهة الأهلي الأخير في الدوري، نظرًا للإصابة.
قائمة اللاعبين المغادرين إلى طشقند لملاقاة فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من #دوري_أبطال_آسيا— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) ٦ أبريل ٢٠١٩
.#مع_السد_في_آسيا#السد#قطر pic.twitter.com/akG3V3tCIz
ويحتل السد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط من مباراتين، بينما يتصدر باختاكور بأربع نقاط، يليه الأهلي السعودي بثلاث نقاط، ويتذيل بيرسبوليس الإيراني بنقطة واحدة.
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