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دوري أبطال آسيا

السد يفقد خدمات نجميه خلال مواجهة باختاكور

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الزعيم القطري يبحث عن الفوز الثاني لتعديل وضعه الآسيوي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تغادر بعثة السد القطري غدًا الأحد، إلى مدينة طشقند الأوزبكية، استعدادًا لملاقاة فريق باختاكور.

ويلاقي الزعيم خصمه الأوزبكي في التاسع من إبريل الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقرر البرتغالي فيريرا؛ المدير الفني للسد، استبعاد الثنائي عبد الكريم حسن وسعد الدوسري عن السفر مع الفريق.

قرار البرتغالي جاء لعدم اكتمال جاهزية الثنائي الفنية والبدنية، بعدما غابا عن مواجهة الأهلي الأخير في الدوري، نظرًا للإصابة.

ويحتل السد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط من مباراتين، بينما يتصدر باختاكور بأربع نقاط، يليه الأهلي السعودي بثلاث نقاط، ويتذيل بيرسبوليس الإيراني بنقطة واحدة.

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