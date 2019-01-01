السد يسيطر - الكشف عن جوائز موسم 2018-2019 بقطر

الزعيم توج بطلًا لهذا الموسم قبل نهايته بجولة واحدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل في الموسم الكروي المنقضي 2018-2019.

المجلس برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اجتمع واعتمد الأسماء بعد فرز استمارات الترشيح.

ويتنافس الثلاثي أكرم عفيف وبغداد بونجاح؛ لاعبي السد، مع المعز علي؛ لاعب الدحيل، على جائزة أفضل لاعب.

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فيما انحصرت المنافسة على أفضل مدرب بين جوزفالدو فيريرا (السد)، سامي الطرابلسي (السيلية)، وخوسيه مورسيا (الشحانية).

كذلك تم تحديد المتنافسين على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا وهم عبد الرحمن فهمي (الأهلي)، بسام الراوي (الدحيل) ويوسف حسن (الغرافة).

يذكر أن السد توج بطلًا للدوري قبل نهايته بجولة واحدة برصيد 57 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة.