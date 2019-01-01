السد يسيطر - الكشف عن جوائز موسم 2018-2019 بقطر
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
كشف مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل في الموسم الكروي المنقضي 2018-2019.
المجلس برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اجتمع واعتمد الأسماء بعد فرز استمارات الترشيح.
ويتنافس الثلاثي أكرم عفيف وبغداد بونجاح؛ لاعبي السد، مع المعز علي؛ لاعب الدحيل، على جائزة أفضل لاعب.
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فيما انحصرت المنافسة على أفضل مدرب بين جوزفالدو فيريرا (السد)، سامي الطرابلسي (السيلية)، وخوسيه مورسيا (الشحانية).
كذلك تم تحديد المتنافسين على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا وهم عبد الرحمن فهمي (الأهلي)، بسام الراوي (الدحيل) ويوسف حسن (الغرافة).
يذكر أن السد توج بطلًا للدوري قبل نهايته بجولة واحدة برصيد 57 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة.
الفوز بالدوري الإيطالي، خفف كثيرًا الأحزان الخاصة بالخروج من دوري الأبطال.📢 pic.twitter.com/V6LO0JhVhN— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩