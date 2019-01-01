السد يخوض مواجهة الأهلي بدون سعد الدوسري

السد القطري يخوض مباراة الأهلي في الجولة الـ 21 من دوري النجوم بدون حارسه سعد الدوسري بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نادي السد عن غياب حارس مرماه سعد الدوسري عن مواجهة الفريق أمام الأهلي في الجولة الـ 21 من دوري نجوم قطر.

جاء هذا في بيان نشره النادي وأكد من خلاله أن مشاركة اللاعب في المباراة أصبحت مستحيلة عقب غيابه عن التدريبات الجماعية لمدة يومين.

مدرب الأهلي: نحاول منع السد من التتويج بالدوري أمامناhttps://t.co/I0iqp3NiXP — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 3, 2019

وكتب النادي في البيان: "حارس مرمى الفريق سعد الدوسري كان قد عانى من آلام في العضلة الخلفية أبعدته عن التدريبات الجماعية".

وأضاف: "الدوسري خضع لجلسات علاج طبيعي وتأهيل على هامش التدريبات الجماعية تمهيدًا لعودته لها في وقت قريب".

وأعلن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق القائمة الخاصة بالمباراة مساء الأمس وجاءت كالتالي: جهاد محمد ، مشعل برشم ، بيدرو ميجيل ، جونغ ، على اسد ، حسن الهيدوس ، بغداد بونجاح ، حامد اسماعيل ،غابي ، طارق سلمان ، أكرم عفيف ، خوخي بوعلام ، حسن أحمد ، سالم الهاجري ، ياسر ابوبكر ، بهاء الليثي ، مشعل ابراهيم ، تشافي.

جدير بالذكر أن السد يملك فرصة حسم لقب الدوري القطري قبل جولة من نهايته حال حقق الفوز أمام الأهلي في مباراة اليوم.