مدير فريق السد يؤكد على جاهزية اللاعبين للفوز على النصر

مواجهة قوية بين السد والنصر في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عبدالله البريك، مدير فريق السد القطري، أخر استعداداتهم لمواجهة النصر ضمن منافسات دوري أبطال آسيا غدًا.

ويستضيف السد القطري نظيره النصر السعودي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وقال البريك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "لاعبو الفريق قادرون على تقديم مباراة مميزة، وثقتنا كبيرة بهم لتحقيق الصعود".

وأضاف: "مواجهة النصر السعودي صعبة للغاية، وخسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف لا تعنى إقصائنا من البطولة ولكن لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم".

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وتابع البريك: "اللاعبين على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم مواجهة قوية ومباراة رائعة والصعود إلى المربع الذهبي للبطولة الآسيوية".

ويكفي السد الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب، من أجل التأهل إلى دور نصف النهائي، حيث سيحتسب له الهدف في ملعب النصر بهدفين.