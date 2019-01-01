طارق سلمان: المونديال فرصة لاستعادة أمجاد السد

لاعب الزعيم متحمس للمشاركة في مونديال الأندية

أعرب طارق سلمان؛ لاعب السد القطري، عن تحمسه لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019، نافيًا تأثير خروج منتخب بلاده من كأس الخليج "خليجي 24" على اللاعبين.

الزعيم يفتتح مونديال الأندية غدًا الأربعاء، بمواجهة هينجين من كاليدونيا الجديدة؛ بطل أوقيانوسيا، على استاد جاسم بن حمد.

وقال سلمان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعداء باستضافة المونديال في دولتنا، هذه فرصة رائعة لاستعادة الأمجاد بعد برونزية ، أنا وزملائي على أتم جاهزية لتقديم أفضل ما لدينا"

وأضاف: "مواجهة هينجين ستكون قوية ومختلفة بحكم أنها المباراة الافتتاحية، قمنا بدراسته جيدًا والجميع متحمس للغاية من أجل تقديم الأفضل"

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لاعب الزعيم تابع: "عام 2019 كان حافلًا بعديد البطولات المهمة التي شاركت بها مثل كأس آسيا والدوري ودوري الأبطال وكوبا أمريكا، والآن كأس العالم، وكل هذا حافز كبير لكل اللاعبين الصغار وأصحاب المواهب من أجل العمل ومواصلة التدريب".

بسؤاله عن تأثير وداع المنتخب القطري لكأس الخليج من دور قبل النهائي بالهزيمة أمام السعودية، على لاعبي السد، علق: "اللاعبون الدوليون لديهم القدرة الكافية على الفصل بين بطولة الخليج وبين عملهم بالنادي، خاصةً وأننا مقبلون على المونديال، والحظ لم يحالفنا في البطولة الخليجية وكانت درسًا لنا، سنسعى لتصحيح المسار بالمونديال، خاصةً وأنه بطولة لا تتكرر كثيرًا".

يذكر أن الفائز بلقاء الغد يلاقي مونتيري في الدوري الثاني في 14 من الشهر الجاري، على أن يواجه المتأهل ليفربول الإنجليزي؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي في 18 من الشهر الجاري.