السد ضد العين: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيل السد:
يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-1-4-1
سعد الشيب
عبد الكريم حسن - محمد البياتي - مصعب خضر - بيدرو ميجيل
جيليرمي
أكرم عفيف - نام تاي هي - سانتي كازورلا - خوخي بوعلام
بغداد بونجاح
تشكيل العين:
يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
خالد عيسى
سالم عبد الله - تسوكاسا شيوتاني - محمد علي شاكر - بندر الأحبابي
محمد عبد الرحمن - أحمد برمان
كايو كانيدو - باوريزان إسلام خان - ويلسون إدواردو
لابا كودجو
هذه النتيجة جعلت النادي القطري يحافظ على صدارته مؤقتًا برصيد 5 نقاط، بينما كسب النادي الإماراتي أول نقاطه وبقيّ أيضًا في مؤخرة ترتيب المجموعة.
التقى السد مع العين في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء، حيث كانت المباراة بينهما مثيرة للغاية وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة السد والعين في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.