تشافي: لن نستسلم وسنقاتل على لقب الدوري حتى النهاية

مدرب السد يشيد بروح لاعبيه

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، بالروح العالية للاعبين وقتالهم على الفوز حتى الدقائق الأخيرة من مواجهة الشحانية، موضحًا أن الحديث عن بطل الدوري لا يزال مبكرًا.

الزعيم حقق فوزًا صعبًا أمام الشحانية برباعية مقابل هدفين، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية لاسيما في ظل التطور الكبير لفريق الشحانية والعديد من فرق الدوري القطري، نعم ارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية والتي بسببها تلقينا هدف مبكر، لكنني سعيدًا للغاية بردة فعل اللاعبين وبأداء اليوم والنتيجة ومحاربة اللاعبين حتى الدقائق الأخيرة".

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وأضاف: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ولن نستسلم وسنواصل العمل حتى النهائية والمنافسة بقوة على لقب الدوري، نمر بفترات جيدة من ناحية المستوى خاصة بعد الفوز بلقب كأس قطر والفريق في تحسن مستمر من ناحية المستوى، وسوف ننتظر مباراة الريان والدحيل المقبلة والتي ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة".

وعن سياسة التدوير التي يتبعها في تشكيل الفريق، أوضح: " تتنظرنا مباريات صعبة وقوية خلال المرحلة المقبلة، ونعمل على أتباع سياسة التدوير بين اللاعبين خاصة أن السد يمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

يذكر أن كتيبة تشافي تحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الريان محتل الوصافة، وست نقاط عن الدحيل المتصدر.