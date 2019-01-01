السد القطري يستوضح موقف البلايلي لمزاملة بونجاح

الجزائري يقدم أداءً رائعًا مع الترجي ومنتخب الجزائر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع السد القطري، الجزائري يوسف البلايلي؛ جناح أيسر الترجي التونسي، ضمن قائمة اهتماماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

الجزائري صاحب الـ27 عامًا يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث قدم أداءً رائعًا، قاد به محاربي الصحراء للتأهل لدور الـ16.

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وأكد حساب رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للترجي أن النادي القطري استفسر عن وضع البلايلي مع باب سويقة، رغبةً في تقديم عرض رسمي له حتى يزامل مواطنه بغداد بونجاح؛ نجم السد.

وأوضح حساب النادي التونسي أن مسؤولي باب سويقة لن يوافقوا على رحيل لجناح الجزائري بمقابل أقل من ثلاثة ملايين دولار.

@AlsaddSC s'est renseigné au sujet de Belaili. Le club ne devrait pas le céder pour moins de 3M$. — Espérance Sportive de Tunis ⭐⭐⭐⭐💯 (@EsperanceSTunis) June 30, 2019

يذكر أن عقد البلايلي مع الترجي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل 2019-2020، بعدما انضم له في يناير 2018 قادمًا من الدوري الفرنسي.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 28 مباراة بمختلف البطولات مع الترجي الموسم المنقضي، سجل خلالها ستة أهداف وصنع عشرة آخرين، وقاده للتتويج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا العام الماضي على حساب الأهلي المصري، ووصل لنهائي العام الجاري، حيث يتنافس على اللقب مع الوداد المغربي.