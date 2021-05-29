السد القطري يُهنئ لاعبه السابق بكأس السوبر الأفريقي

الأهلي تُوج بلقب السوبر القاري في الدوحة

لم يُفوت السد القطري فرصة تواجد لاعبه السابق "بيتسو موسيماني" المدير الفني للأهلي في الدوحة وفوزه بكأس السوبر الأفريقي دون تهنئته والاحتفاء به والتعبير عن سعادة المسؤولين بالالتقاء به مجددًا.

صاحب الـ56 عامًا كان قد ارتدى قميص السد القطري عام 1996، وقد بدأ مسيرته التدريبية عام 2001 كمدرب مساعد، وقد تولى مهمة تدريب منتخب جنوب أفريقيا لفترة مؤقتة عام 2007 قبل أن يتولى تلك المسؤولية من جديد عام 2010 ولمدة عامين.

نجاح موسيماني الأكبر كان خلال فترة عمله مع ماميلودي صن داونز والذي تُوج به بدوري أبطال أفريقيا عام 2016، وكان نجاحه ذلك جواز سفره لتدريب الأهلي المصري عملاق القارة السمراء والبطل التاريخي لدوري الأبطال.

الأهلي نجح في الفوز بالسوبر الأفريقي بعد فوزه يوم أمس على نهضة بركان في الدوحة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن، وذلك هو اللقب الثالث للفريق تحت قيادة موسيماني، بعد الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

السد هنأ موسيماني على اللقب الجديد، بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها "سعداء برؤيتك مره أخرى. تهانينا لك ولفريقك بالفوز ونتمنى لك التوفيق دائمًا .. مبروك".

سعداء برؤيتك مره أخرى 😍

تهانينا لك ولفريقك بالفوز ونتمنى لك التوفيق دائماً..مبروك 🏆#السد pic.twitter.com/FkHm6cBZG2 — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 29, 2021

بعثة الأهلي كانت قد غادرت العاصمة القطرية صباح اليوم عائدة إلى القاهرة بعد تتويج النادي باللقب القاري الـ22 في تاريخه.