لاعب السد: رغم الصعوبة - جاهزون للفوز على باختاكور

هل السد القطري سيتغلب على باختاكور وينتزع الصدارة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيدرو ميجيل لاعب فريق نادي السد، على أن مواجهة باختاكور الأوزبكي ستكون صعبة للغاية بدوري أبطال آسيا.

السد سيواجه باختاكور الأوزبكي مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

بيدرو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "صعوبة المباراة تكمن في لعب المباراة على أرض الفريق الأوزبكي وأمام جماهيره الكبيرة".

هلال الأوقات الحاسمة دائمًا.👌🏼



الربع ساعة الأخيرة سجل فيها الزعيم، 50% من أهدافه في البطولة الآسيوية.👏🏼👏🏼#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/cGr9eMDnsH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

لاعب السد القطري تابع: "مباراة مهمة جدًا وصعبة في نفس الوقت، ونحن جاهزون لها من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لأنها سيكون لها تأثير في صراع المنافسة بالمجموعة".

بيدرو ميجيل واصل: "يجب أن نواصل الحماس بعد الفوز بلقب الدوري، والذي أعطانا ثقة لتقديم مباراة جيدة في البطولة الآسيوية".

السد يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر باختاكور المجموعة برصيد 4 نقاط.