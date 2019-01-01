أكرم عفيف: لا نلوم الجمهور ونسعى لردة فعل قوية لإرضائهم

السد يستعد للعودة لمبارياته المحلية بعد احتلاله المركز السادس على العالم

لا يلوم أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري، على جمهور ناديه حالة الغضب من الجماهير، إثر نتائج الفريق بكأس العالم للأندية قطر 2019، مؤكدًا أن الفريق سيعود بقوة لإرضائه.

الزعيم احتل المركز السادس في المونديال بعدما خسر أمام الترجي التونسي بسداسية مقابل هدفين، وخسر قبلها لقاء الدور الثاني أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 3-2، ولم يحقق سوى فوز وحيد في الدور الأول أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بنتيجة 3-1.

ويستعد رفاق عفيف حاليًا لمواجهة الغرافة غدًا الإثنين، على استاد ثاني بن جاسم، ضمن الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر.

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وقال عفيف، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع الأندية تسعى للفوز أمام السد، لذلك ستكون مواجهة صعبة، لكن نحن ندخل كل لقاء بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "نعلم أن الجمهور حزين وغاضب من نتائجنا في المونديال، لا نلومهم بل نقدر موقفهم ونسعى للعودة بقوة، ستكون ردة فعلنا قوية أمام الغرافة، من أجل إرضاء الجماهير".

يذكر أن السد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، وله مباراتين مؤجلتين، بينما يبتعد عن الصدارة بفارق 11 نقطة.