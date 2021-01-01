فيديو | السد يفوز بالكلاسيكو والدحيل يتعادل مع الخور وهبوط الخريطيات

الخور يهرب من الهبوط المباشر

حسم السد لقاء الكلاسيكو أمام الريان لصالحه بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ21 من دوري نجوم قطر.

الزعيم سجل الهدف الأول بعد مرور أربع دقائق من عمر المباراة، من ضربة جزاء، سددها الجزائري بغداد بونجاح بنجاح، لكن أدرك الضيوف التعادل بعدها في الدقيقة 28 عن طريق الإيفاوري سوهان بولي.

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وأحرز السد هدف الفوز في الدقيقة 66 من عمر المباراة، عن طريق الإسباني سانتي كازورلا من جزائية أخرى.

بهذا الفوز رفع السد، الذي حسم اللقب لصالحه قبل عدة جولات، إلى النقطة 57، فيما تجمد الريان عند 34 نقطة في المركز الثالث.

وفي إطار الجولة نفسها، تعادل الدحيل أمام الخور إيجابيًا بهدف لكل منهما، على ملعب حمد بن خليفة.

الدحيل سجل هدفه مع بداية الشوط الثاني عن طريق إيدواردو بيريرا رودريجيز، فيما أدرك الخور التعادل بالدقيقة 65 عن طريق جيانيس فيتفانزيديس من ضربة جزاء.

هذا التعادل رفع رصيد الدحيل إلى النقطة 44 في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد الخور 16 نقطة، ليضمن عدم الهبوط بطريقة مباشرة إلى الدرجة الثانية، لكنه تسبب في هبوط الخريطيات؛ صاحب التسع نقاط، رسميًا.

وفي آخر مباريات اليوم، تعادل الأهلي أمام قطر إيجابيًا بهدف لكل منهما، على استاد جاسم بن حمد.

الأهلي تقدم في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بهدف عبد الرشيد أومارو، ورغم طرد كريستيان سيبايوس؛ لاعب قطر في الدقيقة 60، إلى أن فريقه أدرك التعادل بعدها بـ14 دقيقة، عن طريق بشار رسن.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الرابع، فيما يأتي قطر في المركز الخامس بـ32 نقطة.