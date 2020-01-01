فيديو | لعل ختامه مسك - تشافي يقود السد للتأهل لنهائي كأس قطر

فرصة الزعيم للثأر من الدحيل

خطف السد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس قطر بالفوز أمام الريان برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، في قبل النهائي.

الريان تقدم أولًا بهدفه الوحيد في اللقاء عن طريق موفق عوض أحمد، وتمكن بغداد بونجاح من إدراك التعادل في الدقيقة 19 إلا أن حكم المباراة قرر إلغائه بداعي التسلل، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو.

عودة كتيبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بدأت من الدقيقة 38، إذ أحرز خوخي بوعلام هدف التعادل ثم تبعه أكرم عفيف بعدها بأربع دقائق محرزًا هدف التقدم.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا بعد مرور تسع دقائق، سجل سالم الهاجري الهدف الثالث للزعيم، واختتم جابرييل ميركادو لاعب الريان، التهديف لأصحاب الأرض، بهدف بالخطأ في مرماه.

هذا الانتصار ربما هو المباراة الأخيرة لتشافي مترأسًا الجهاز الفني للزعيم، حيث أكد محمد غلام البلوشي؛ المدير الرياضي للزعيم، أن هناك مفاوضات قوية بين المدرب الإسباني وبين مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، من أجل أن يخلف فالفيردي؛ المدير الفني الحالي للبرسا، حيث أن منصبه على المحك، في ظل تراجع النتائج، خاصةً بعد وداع كأس السوبر الإسباني بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد. (طالع التفاصيل)

بهذا الفوز يلاقي السد في النهائي فريق الدحيل، والمقرر إقامته في 17 من يناير الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.

الفريقان جمعهما نهائي النسخة الماضية من الكأس أيضًا، ووقتها توج الدحيل بطلًا بفوزه بثنائية مقابل هدف وحيد.