تعديلات في جدول الدوري القطري بسبب السد

التعديلات شملت قمة السد والعربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لمؤسسة دوري نجوم قطر، إجراء عدد من التعديلات في جدول مواعيد عدد من المباريات، مع تأجيل مشروط لعدد آخر.

وأوضحت اللجنة أنه تم ترحيل موعد مواجهة الغرافة أمام السيلية يوم واحد، لتقام في 28 من الشهر الجاري، بناءً على طلب إدارة المنتخبات الوطنية ودوري أبطال آسيا، واللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى، والتي تصادف أنها في نفس يوم المباراة.

وشمل التعديل كذلك تأجيل قمة العربي أمام السد، المحدد لها يوم 27 المقبل، إلى موعد آخر يتحدد لاحقًا، إثر ارتباط الزعيم بمواجهة الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الأول من أكتوبر المقبل.

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وكان للسد نصيب الأسد من التأجيلات، حيث أُجلت له كذلك مواجهة الخور في الجولة السابعة، لموعد يحدد لاحقًا، لارتباطه بلقاء الإياب أمام الزعيم السعودي في 22 من الشهر المقبل.

اللجنة أوضحت أيضًا أنه حال وصول الزعيم للنهائي سيتم تأجيل مباراته أمام قطر، في الجولة العاشرة، ثم تُؤجل له مواجهة الغرافة حال وصوله لنهائي كأس العالم للأندية، إلى يوم 24 ديسمبر المقبل.

يذكر أن السد ضمن رسميًا المشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2019 بعدما أصبح الممثل الوحيد لقطر في دوري الأبطال، وتوج قبلها بطلًا للدوري المحلي موسم 2018-2019.