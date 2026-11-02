فيديو | زملاؤه حاولوا منعه من الاشتباك بعد مواجهة السد .. نجم الأهلي لمشجع: لو تعرف تلعب تعال ونتعلم منك!

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التعادل أمام السد بعد الهزيمة أمام الشباب أغضب الجماهير..

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في البداية، بدى مشهد ريان حامد؛ لاعب الأهلي السعودي، عقب مواجهة السد القطري، وكأنه محاولة اشتباك لفظي مع أحد المشجعين، لكن الحقيقة أنه جسد أعلى مراحل الروح الرياضية.

الأهلي يتعادل أمام السد

في واحدة من أكثر المباريات مللًا، حل الأهلي ضيفًا على السد القطري، أمس الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما مرت الـ90 دقيقة دون حتى الرجوع لتقنية الفيديو في حالة جدلية واحدة، حيث مرت بهدوء شبه تام فنيًا وتحكيميًا باستثناء إصابات الراقي.

إحدى الإصابات ضربت قلب دفاع الأهلي محمد سليمان بكر، ليضطر المدرب مارينو بوسيتش لاستبداله في الدقيقة 59، ومن ثم الدفع بريان حامد بدلًا منه.

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حديث ريان حامد مع مشجع الأهلي

عقب المباراة، توجه لاعبو الأهلي لتوجيه التحية للجماهير التي حرصت على الحضور من مدرجات استاد جاسم بن حمد في قطر.

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وبعد التحية، وجه أحد المشجعين سهام نقده إلى ريان حامد، ليقوم الأخير بالرجوع للأول بينما كان في طريقه لغرف خلع الملابس .. وهنا ظن زملاؤه أنه سيشتبك مع الأول، ليحاولوا منعه بالقوة، لكنه أكد أنه سيسمع رأيه فقط، ليتركوه ويغادروا.

حامد أدار الحوار مع المشجع برقي كبير، حيث قال له: "أنت تلعب؟ تعال ألعب أنت ونتعلم منك، لن يكون لدي أي مشكلة في ذلك".

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وأضاف: "أنا جزء من اللعبة وأخطئ، وعليّ تحمل أي شيء منك ومن الجمهور، وإن شاء الله ترى ريان مختلف الفترة المقبلة".

وانتهى الموقف بين الثنائي بتبادل التحية والمصافحة، في موقف قلما نشاهده في الملاعب مؤخرًا.

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الأهلي يمر بفترة صعبة

انفعال المشجع على ريان حامد في البداية يعود لما يمر به الأهلي مؤخرًا، فقبل التعادل أمام السد، تلقى الراقي الهزيمة أمام الشباب بنتيجة (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وبعد التعادل، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية، برصيد ثماني نقاط من أربع جولات.