بونجاح: أريد البلايلي معي وهذه حقيقة عرض مارسيليا

المهاجم الجزائري مرتبط بعقد مع السد حتى صيف عام 2024

رد الجزائري بغداد بونجاح؛ مهاجم السد القطري، على رغبة مواطنه يوسف البلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي، في أن يضمه إلى فريقه.

المهاجم الجزائري يتلقى عدة عروض سعودية بين الحين والآخر إلا أن مسؤولي الزعيم القطري يتمسكون به، حتى جدد عقده حتى عام 2024.

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وقال بونجاح، خلال تصريحاته لتليفزيون "النهار"، مكتفيًا بعبارة مقتضبة: أنا كذلك أريد أن ينضم البلايلي لفريقي".

وبسؤاله عن تلقيه عرض من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، نفى بونجاح أن يكون قد تلقى أي عرض رسمي، وإن كان يتمنى أن ينتقل إليه.

الجزائري أضاف: "بالتأكيد أرغب في اللعب هناك، لكن كل ما يتردد مجرد كلام، ولا وجود له على أرض الواقع، فلم يصلني أي عرض رسمي".

يذكر أن بونجاح كان قد انضم للسد في صيف عام 2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وخاض معه حتى الآن 78 مباراة، سجل خلالها 97 هدفًا وصنع 21 آخرين.