السجن 3 سنوات ونصف لمشجع روما

الأمر يعود للنسخة الماضية من دوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تم سجن أحد مشجعي روما بعد اعتدائه على مشجع ليفربول "شون كوكس" قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2017-18.

وشهدت مباراة ليفربول وروما، في ملعب أنفليد، والتي انتهت بخماسية مقابل هدفين للريدز، شغبًا جماهيرياً قبل بداية اللقاء.

ووفقًا لسكاي سبورتس فأن سيموني ماستريلي البالغ من العمر 30 عامًا، تم تسليمه للشرطة في إيطاليا.

وتسبب سيموني في وإصابة شون بإصابات خطيرة، ليتم الحُكم عليه بالسجن لـ3 سنوات ونصف.

حيث قام بضربه على الرأس ليقضي كوكس 3 أشهر في غيبوبه، ليستعيد وعيه في يوليو الماضي.

وكان نادي روما قد قام بتغطية تكاليف علاج كوكس ودفع مبلغ 150 ألف يورو.