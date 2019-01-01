السبيعي يرد على رئيس الهلال: قمنا بتهنئته وضغط المباريات طبيعي

الزعيم خسر لقب كأس زايد وحمّل محمد بن فيصل الاتحاد السعودي المسؤولية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترف لؤي السبيعي؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بوقوع الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في خطأ عدم تهنئة الهلال بوصوله لنهائي كأس زايد للأندية الأبطال إلا أنه أكد أنه عاد وهنئه بخطاب رسمي.

محمد بن فيصل؛ رئيس الهلال، كان قد انتقد موقف الاتحاد في التعامل مع ناديه، حيث لم تتم تهنئته، بجانب تعرضه لضغط مباريات كبير، حتى أنه حمله مسؤولية خسارة كأس زايد.

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وقال السبيعي، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "تصريحاته أمر طبيعي، الأمير محمد دائمًا ما أتناقش معه على المستوى الشخصي، هو محب لناديه وعلى درجة عالية من الخلق ومتفهم، ولكن كمسؤول ويصرح بمثل هذا الكلام فيكون لأنه يشعر بالضيق لخسارة فريقه".

وأضاف: "أخطأنا بعدم تهنئة الهلال على تويتر بوصوله للنهائي، لكن الأمر بسيط يتم عن طريق اللجنة الإعلامية، وليس المسؤول عنها رئيس اتحاد الكرة، كان من الأولى بالفعل تهنئة الهلال على تويتر، لكن تم إرسال خطاب مني إلى بن فيصل لتهنئته، وكان من الممكن أن أنشر الخطاب عبر موقعنا، لكنه موقف ومر".

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رئيس الاتحاد السعودي تابع: "تحدثت مع المسؤول عن اللجنة الإعلامية لاتحاد الكرة وأقسم لي أنه نسي أن يهنئ الهلال، فالأمر بسيط للغاية ومن الأساس هنأناه بخطاب رسمي".

وبسؤاله عن هجوم رئيس الزعيم على الاتحاد لضغط مبارياته، علق: "الهلال فريق كبير ويشارك في أربع بطولات، فلا بد أن يكون جدوله مضغوطًا، والفرق الأخرى أقل ضغطًا منه لأنها لا تلعب في بطولات أخرى أو بنفس عدد الهلال، نحن لدينا جدول وليس لدينا أي إمكانيات أخرى، لكننا نحاول أن نتساعد مع الهلال قد ما يمكن".

يذكر أن الزعيم خسر نهائي كأس زايد بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.