السبب مجهول .. إنجلترا تعلن مغادرة بن وايت معسكر قطر

غادر مدافع آرسنال ومنتخب إنجلترا بن وايت معسكر بلاده بقطر أثناء مباريات دور المجموعات، وعاد إلى وطنه.

ولم يتوقع عودة بن وايت مرة أخرى لقطر، للمشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة في مبارياتها القادمة ببطولة كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي مغادرة مدافعه للمعسكر بقطر والعودة للوطن، معلقًا:" نطلب احترام خصوصية اللاعب في هذه اللحظة"، دون توضيح أي تفاصيل لأسباب مغادرته.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons.