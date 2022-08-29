السبب غير متوقع .. دي يونج يسافر إلى إنجلترا!

سافر الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، إلى عاصمة الضباب الإنجليزية، لندن، صباح اليوم، الإثنين، بصورة مفاجئة.

دي يونج غاب عن المشاركة الأساسية أمام ريال بلد الوليد ولكن نزل في الشوط الثاني في مباراة شهدت فوز البلوجرانا برباعية نظيفة.

وارتبط اللاعب بالرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الجاري مع رغبة مانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد معه.

كما برز اسم بايرن ميونخ كمرشح محتمل للتعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

لماذا سافر دي يونج إلى لندن؟

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ دي يونج ظهر في مطار برشلونة صباح اليوم، الإثنين، في رحلة متجهة إلى لندن، إنجلترا.

وأوضحت أنّ ممفيس ديباي هو الآخر سافر إلى لندن في الوقت الذي تزداد الشكوك حول رحيله عن برشلونة وانضمامه إلى تشيلسي.

لكن الصحيفة نفت أن يكون سفر الثنائي له علاقة بسوق الانتقالات، وإنما السبب وراء ذلك هو حضور حفل زفاف لاعب مانشستر يونايتد، دوني فان دي بيك.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة برشلونة بقيادة لابورتا لا ترغب في رحيل دي يونج لكن سوف تحاول مجددًا مع اللاعب لتخفيض راتبه.

لماذا قد يرحل دي يونج عن برشلونة؟

ويحتاج برشلونة لتوفير الأموال وتخفيض سلم الرواتب بهدف التعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات.

ويفضل البلوجرانا رحيل ممفيس ديباي - المطلوب في يوفنتوس أيضًا - بجانب إمكانية التخلي عن بيير إيميريك أوباميانج.

وقد يتم فسخ عقد مارتن برايثوايت والتخلي عن سيرجينيو ديست في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات وذلك توفيرًا للأموال.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته استمرار دي يونج، مشيرًا إلى أنّ رحيله قد يكون لأسباب مالية فقط.