السبب الأغرب .. جوارديولا يوضح أسباب عدم استخدام أي تبديلات ضد فولهام

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يوضح أسباب عدم استخدامه لأي تبديلات أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أسباب عدم استخدامه لأي تبديلات أمام نظيره فولهام في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري الإنجليزي مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أنه أراد أن يشاهد أداء التشكيلة كاملة لمدة 90 دقيقة على أن يريحهم كلهم في وسط الأسبوع.

وقال جوارديولا: "نعم، أردت التشكيل المتواجد في الملعب أن يخوض 90 دقيقة كاملة، فمعظمهم لن يلعب مباراة يوم الأربعاء، ومن لم يلعبوا اليوم سيلعبون".

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وأضاف: "أردت أن ألعب كل الـ 90 دقيقة بهذة التشكيلة، وأن ألعب 90 دقيقة كاملة بتشكيلة مختلفة في لقاء يوم الأربعاء، بعد ذلك سنرى ما هو الأفضل للمباريات التالية".

وأكمل: "في دوري أبطال أوروبا قمنا بعملنا بالفعل، لكننا سنلعب من أجل قيمنا،ن هي مباراة جادة وعلينا أن نحترم المسابقة، ومارسيليا وأولمبياكوس لا يزالان يتنافسان على الدوري الأوروبي.

وأردف متطرقًا للحديث عن المواجهة التالية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد: "لن نتحدث عن هذا قبل انتهاء تلك المباراة، سننهي مباراة دوري الأبطال بعد ذلك نفكر في مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز على فولهام بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب البطل السابق للدوري الإنجليزي.