الساعات الأخيرة .. ميلان يساعد برشلونة وإنتر يعقد وضع ألبا

برشلونة يواصل العمل للتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

مع الدخول لليوم الأخير في فترة الانتقالات الصيفية 2022، فإن نادي برشلونة الإسباني يواصل العمل على خروج اللاعبين الزائدين عن حاجته، من أجل تحسين كتلة الرواتب في النادي.

ويحاول برشلونة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية العمل على رحيل الثنائي جوردي ألبا وسيرجينيو ديست، في ظل وجود اهتمام من قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان بالحصول على خدمات الثنائي.

برشلونة تمكن بالفعل من التخلص من ديست بإعارته إلى ميلان، الذي اضطر إلى الدخول فجأة إلى سوق الانتقالات بحثًا عن ظهير أيمن بعد إصابة أليساندرو فلورينزي.

وعلى الجانب الآخر، فإن بعض الوسطاء عرضوا جوردي ألبا على إنتر، لكن الأمور لا تزال معقدة لعدة أسباب.

ما هو وضع ديست؟

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن ميلان كان من المفترض أن يغلق سوق الانتقالات بعد التعاقد مع لاعب الوسط أستر فرانكس من فولفسبورج الألماني، لكن إصابة فلورينزي غيرت خطط "الروسونيري".

الفحوصات التي أجراها فلورينزي لم تكن مطمئنة، ويبدو أن النجم الإيطالي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، ولذلك قرر ميلان التحرك لمحاولة تعويضه.

الصحيفة أشارت إلى أن اختيار ميلان الأول هو التعاقد مع ديست من برشلونة، ومن المتوقع أن يصل اللاعب اليوم إلى ميلانو لتوقيع عقود انضمامه إلى "الروسونيري" بعد مفاوضات سريعة للغاية بين الناديين.

Getty Images

وسيلعب ديست خلال منافسات موسم 2022-23 مع ميلان على سبيل الإعارة، مع حق شراء غير إلزامي بقيمة 20 مليون يورو، كما سيتحمل النادي الإيطالي راتب الأمريكي بالكامل، والذي يصل إلى 2.5 مليون يورو.

ما هي طبيعة مفاوضات إنتر لضم ألبا؟

وعلى الجانب الآخر، فقد أكدت "لا جازيتا ديلو سبورت" أيضًا أن بعض الوسطاء عرضوا جوردي ألبا على إنتر، خاصة مع بحث "النيراتزوري" عن ظهير أيسر جديد.

العرض يتضمن وصول الظهير الإسباني إلى إنتر على سبيل الإعارة، مع تحمل برشلونة لنصف قيمة راتبه، لكن النادي الإيطالي رفض الأمر.

إنتر يرى أن الصفقة ليست مجدية من الناحية الاقتصادية، إلا في حالة بيع الألماني روبين جوسينس إلى باير ليفركوزن الألماني، لكن الصفقة بين الناديين متعثرة بعض الشيء.

أنباء ارتباط إنتر بالتعاقد مع ألبا بدأت من الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المقرب من برشلونة، والذي أكد توصل "النيراتزوي" إلى اتفاق مع برشلونة على استعارة اللاعب، مع استعداد "البلوجرانا" لتحمل 60% من راتبه.

لكن يبدو أن كل هذه الأنباء عن ارتباط جوردي ألبا بالانتقال إلى إنتر ليست سوى محاولة جديدة من برشلونة للتخلص من اللاعب الذي خرج من خطط تشافي هيرنانديز.