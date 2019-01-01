الزوراء سفير الكرة العراقية يبعث رسالة تحذيرية للكرة الآسيوية

على الجميع التركيز جيداً في رسالة الكرة العراقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أرسل الزوراء العراقي، رسالة تحذيرية نيابة عن الكرة العراقية إلى الفرق الآسيوية، بعد مرور جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويشارك الزوراء، في دوري أبطال آسيا ليكون ممثلا للكرة العراقية، بعد غياب، حيث يلعب في المجموعة الأولى برفقة كلاً من الوصل الإماراتي، وذوب آهن الإيراني والنصر السعودي.

خاض اليوم الزوراء، أول مباراة في دوري أبطال آسيا على الملاعب العراقية بعد انقطاع استمر إلى 17 عاماً، عندما استضاف الوصل على ملعب كربلاء بعد رفع الإيقاف من الاتحاد الآسوي.

📹📸 "منشن" حساب #الزوراء بأفضل صورة أو فيديو من تصويرك بالهاتف الجوال لمباراة لمباراة #الزوراء_الوصل

مقاطع الفيديو والصور تكون داخل هذه التغريدة وسوف يقوم الحساب باعادة نشرها.. #دوري_أبطال_آسيا @theAFCCL_ar pic.twitter.com/2A7gavCSzx — نادي الزوراء الرياضي (@alzawraasc) March 11, 2019

وأحسن الفريق العراقي، الاحتفال بهذه المناسبة عندما نجح في الفوز على نظيره الوصل بخماسية نظيفة، وسط احتفالات من الجمهور الذي زين جنبات الملعب.

وبفوز اليوم، استمرت الكرة العراقية في تقديم مستوياتها الكبيرة في الفترة الأخيرة، من أجل العودة إلى طريق البطولات، وذلك بعد ظهور أسود الرافدين بشكل مميز في كأس آسيا الأخير.

قدم أسود الرافدين بطولة كبيرة مطلع العام الجاري في الإمارات، إلا أنهم ودعوها مرفوعي الرأس بعد الخروج من العنابي بهدف نظيف، بعد التألق في دور المجموعات، مع امتلاك المنتخب العراقي العديد من المواهب الفذة التي ستعيد إلى الكرة العراقية سمعتها في الفترة القادمة.

ومع رفع الحظر عن الملاعب العراقية، تشير التوقعات إلى عودة الكرة العراقية من جديد إلى الظهور بقوة في القارة الصفراء، خاصة في ظل وجود الجمهور الذي أبدى شغفه واشتياقه لكرة القدم في مواجهة اليوم امام الوصل الإماراتي.