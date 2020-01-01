الزمالك يوافق على إعارة حارسه للاتحاد .. وتزايد فرص عواد في البقاء

حارس الزمالك ينتقل إلى الاتحاد السكندري

أعلن نادي الزمالك، اليوم الجمعة، عن موافقته على إعارة محمد صبحي حارس مرماه الشاب إلى فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكان الزمالك يبحث عن عرض إعارة لمحمد صبحي من أجل المشاركة خاصًة وأنه الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي، تخوفًا من عدم انضمامه لمعسكر الفراعنة الصغار حال استمراره احتياطيًا.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي عن موافقته على انضمام صبحي للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة خلال الشهر الجاري.

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وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى انتقال اللاعب مقابل 2 مليون جنيه، ومن الواضح أن النادي الأبيض حصل على وعد بمشاركة الحارس الشاب.

وبذلك تزيد فرص محمد عواد حارس مرمى الفريق البعيد عن المشاركة، بالبقاء في صفوف الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك الزمالك 3 حراس مميزين وهم محمد أبو جبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، حيث وافق النادي على إعارة محمد صبحي لامتلاكه بدائل كثيرة.