الزمالك يواصل السقوط ويتعادل مع حرس الحدود في الدوري المصري

الزمالك يقدم أداء هزيل خلال المباريات الأخيرة بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل الزمالك مع حرس الحدود إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على ملعب "المكس" بالإسكندرية.

خيب الزمالك آمال جماهيره في مشوار المنافسة على القمة بفقد نقطتين جديتين أمام حرس الحدود، ويضع نفسه في ضغط شديد، حيث يتطلب منه الفوز في الثلاثة مباريات المقبلة للفوز بالدوري، الجونة والإسماعيلي والأهلي.

أحرز بهاء مجدي الهدف الأول لحرس الحدود في الشوط الأول عن طريق الخطأ في مرماه بعد هجمة مرتدة من أصحاب الأرض في الدقيقة 33.

حاول لاعبو الزمالك في إدراك التعادل في الشوط الأول ولكن لم ينجحوا في الوصول لشباك حرس الحدود ليصعب الموقف على الفريق.

وفي الشوط الثاني شكل الزمالك ضغط كبير على أصحاب الأرض حتى نجح خالد بو طيب في خطف التعادل في الدقيقة 64 برأسية بعد تلقيه عرضية من ركنية.