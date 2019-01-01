الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني

الزمالك يسعى للاقتراب من التأهل مرة أخرى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل الزمالك تحضيراته لمواجهة جورماهيا الكيني، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بترو أتلتيكو خارج أرضه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، وجدد آماله في الصعود للدور المقبل.

وعقد جروس جلسة فنية مع اللاعبين في مران اليوم قبل مواجهة جورماهيا الكيني الهامة التي ستحدد بشكل كبير مصير الزمالك في البطولة.

وشارك الثنائي محمد عبدالغني وإبراهيم حسن، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي بسبب معاناتهما من الإرهاق في الفترة الأخيرة بعد مشاركتهم في أكثر من مباراة.

وخصص الجهاز الفني برنامج تأهيلي للثلاثي أيمن حفني وحازم إمام وعبدالله جمعة، في صالة الألعاب الرياضية بالنادي، حتى لا يتعرضوا للأجهاد.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف جورماهيا صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط، والمتصدر نصر حسين داي بـ7 نقاط.