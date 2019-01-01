الزمالك يواصل استعداداته قبل السفر إلى الجزائر

الزمالك يسعى لتحقيق الصعود إلى الدور المقبل بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

خاض الزمالك، اليوم الخميس، مرانه بمقر النادي استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لاستغلال الفرص المتاحة له في الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داي من أجل الصعود إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.

وتواجد أيمن حفني في صالة الألعاب الرياضية لتأديه بعض التدريبات التأهيلية، وعاد حازم إمام للمران الجماعي بعد أن تعافى من الإصابة.

وشارك محمد عبدالسلام ومحمد عنتر في التدريبات بعد خوض البرنامج التأهيلي خوفًا من تعرضهم للأجهاد قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق الجزائري.

وعقد جروس مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا الفريق، من أجل التأكيد على إمكانياتهم الكبيرة والإشادة بهم بعد ما قدموه في لقاء جورماهيا الكيني.

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ويحتل الزمالك صدارة المجموعة بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط، بينما يأتي نصر حسين داي في المركز الثاني بالتساوي مع بترو أتلتيكو بـ7 نقاط، بينما يتذيل جورماهيا الترتيب بـ6 نقاط.