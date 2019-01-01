الزمالك يواجه أزمة صعبة في الدفاع أمام الداخلية

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يواجه الزمالك أزمة قوية في خط الدفاع، خلال مباراته أمام الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأحد المقبل ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري، حيث الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الزمالك سيفتقد لمحمود علاء في خط الدفاع بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

ومن المحتمل أن يغيب أيضًا عن الزمالك محمود حمدي الونش، بسبب إصابة في الأنف لذلك سيكون عبدالغني وعبدالسلام في خط الدفاع.

وكان الونش قد تعرض لإصابة قوية في مباراة الزمالك أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

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ومن المحتمل أن يتم تأجيل مواجهة الزمالك والداخلية المقرر لها بعد غدًا، على أن يتم تحديدها خلال لتقام خلال الأسبوع المقبل، مع تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي لأجل غير مسمى.