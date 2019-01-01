الزمالك يهدد ياسر إبراهيم بالشطب حال توقيعه للأهلي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ياسر إبراهيم مدافع سموحة السكندري، بالإيقاف إذا تفاوض مع نادي أخر خلال الفترة الحالية.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول رغبة الأهلي في ضم ياسر إبراهيم لتدعيم دفاع الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشر عبر حساب نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإظهار عقود لياسر إبراهيم موقعة من قبل مدافع سموحة. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

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وأكد الزمالك أن اللاعب قام بالبصم على توقيعه للتأكيد على رغبته للانتقال إلى الزمالك، حيث تم تهديده بالشطب في حالة توقيعه للأهلي.

وأوضح رئيس الأبيض أنه حصل على وعد من محمد فرج عامر رئيس سموحة، في انضمام اللاعب إلى الزمالك في حالة رحيله عن النادي السكندري.

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ومن المنتظر أن يتم حسم مصير ياسر إبراهيم، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ اليوم الثلاثاء، أي كان بالرحيل أو بالاستمرار.