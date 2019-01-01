الزمالك ينتظر البطاقة الدولية لخالد بو طيب

الزمالك يسعى لتجهيز بو طيب لمواجهة بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينتظر نادي الزمالك خلال الفترة القليلة المقبلة، وصول البطاقة الدولية للمغربي خالد بو طيب، مهاجم الفريق الجديد ومالاتيا سبور السابق. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع بوطيب لتدعيم صفوف الفريق بالهجوم، بعد رحيل كاسونجو إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك ينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة البطاقة الدولية لخالد بو طيب.

ويسعى الزمالك لقيد اللاعب قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 24 يناير الجاري، حيث يعمل مسئولي الأبيض في الوقت الحالي بتحويل قيمة الصفقة.

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وسيتم إرسال البطاقة الدولية للزمالك، الخاصة ببوطيب، بعد تحويل قيمة الصفقة كاملة إلى مالاتيا سبور، ليكون جاهزًا للمشاركة مع الأبيض.

واختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، خالد بو طيب من بين الكثير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.