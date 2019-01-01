الزمالك يكشف موقفه من أزمة النقاز

النقاز يسعى لفسخ عقده مع الزمالك

كشف نادي الزمالك عن أزمة عقد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق السابق الذي طالب بفسخ تعاقده والرحيل خلال الفترة الأخيرة.

النقاز طالب بفسخ تعاقده بداعي عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما نفاه مسئولي الزمالك، وفقًا لترتيبات العقود بين الطرفين.

الزمالك يعاني من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل النقاز، حيث تعرض حازم إمام ظهير أيمن وقائد الفريق إلى أكثر من إصابة.

وقال حمادة أنور في تصريحات إذاعية عبر "الشباب والرياضة" المصرية، إن عقد النقاز تم كشف تفاصيله عبر وسائل الإعلام وهو صرف المستحقات بنظام الربع سنويًا وليس شهريًا.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد طالب اتحاد الكرة المصري برد الزمالك على شكوى اللاعب الذي قدمها من أجل فسخ تعاقده مع النادي.

ومن المفترض أن يتم حسم موقف اللاعب خلال الشهر المقبل مع النادي، إما بفسخ العقد أو استمراره مع النادي حيث من المفترض أن يتم توقيع غرامة عليه.