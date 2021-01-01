الزمالك يكشف سبب رفضه تأجيل قمة الأهلي وموقفه من تجديد عقد ساسي

الزمالك يحدد موقفه من تجديد عقد فرجاني ساسي ورحيل وقدوم اللاعبين

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، هو من أكد على أن الأهلي طلب تأجيل مباراة القمة، المقرر لها شهر مايو المقبل، متحدثًا عن تطورات التجديد للاعبي الفريق.

الأهلي سيواجه الزمالك بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم العاشر من مايو المقبل، وذلك في قمة الدور الثاني ضمن منافسات البطولة.

الدردير قال خلال تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لم نقم بالتواصل مع اتحاد الكرة، ولكن بعض التسريبات الصحفية تفيد بأن الأهلي هو من طلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك".

متحدث الزمالك تابع: "نحن نحترم الأهلي واتحاد الكرة وجميع المؤسسات الأخيرة، ولكننا في نادي الزمالك نرى أن بطولة الدوري لن تنتهي إذا حدثت تأجيلات، ونرفض الأمر ويجب على الجميع احترام الجدول والالتزام به".

واستطرد قائلًا: "تلاحم المباريات والموسم تسبب في مشاكل وإصابات كثيرة للاعبين، ولا يوجد هناك خلاف بيننا وبين الأهلي، وما وصلنا هو تسريبات على لسان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة".

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أكد على أن ناديه لم يطلب تأجيل المباراة، ليرد عليه الدردير: "مشكلته مع رئيس اتحاد الكرة، لأنني كنت متواجدًا ومجموعة من الصحفيين عندما صرح بهذا الأمر".

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وعن موقف بعض اللاعبين من الرحيل أو البقاء، قال الدردير: "لا يوجد لاعبين راحلين أو قادمين، جميع المفاوضات مجمدة حاليًا، وأيضًا تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مجمد، لأننا نبحث عن الاستقرار حاليًا لتحقيق نتائج إيجابية".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال الوقت الحالي، في ظل عدم حسم مسؤولي القلعة البيضاء تجديد عقده حتى الآن.