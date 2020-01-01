الزمالك يكشف تطورات مفاوضات تجديد عقد يوسف أوباما

الزمالك يسعى لحسم ملفات تمديد عقود اللاعبين

تحدث حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، عن موقف يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، من تمديد تعاقده مع الفارس الأبيض من عدمه.

ويعد أوباما من أبرز اللاعبين الذين ينتظر جماهير الزمالك تمديد تعاقدهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

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وقال السيد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الخميس: "اللجنة تسعى بكل ما لديها من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".

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وتابع نائب رئيس اللجنة: "المفاوضات مع يوسف أوباما تسير بشكل جيد وهناك اتفاق في الكثير من وجهات النظر بين الطرفين".

وأردف السيد في تصريحاته قائلًا: "أوباما واحد من كباتن الفريق، وابنًا لنادي الزمالك، لا يمكن التفريط به بسهولة خاصًة أنه من الأعمدة الأساسية للفريق".

وأضاف: "المفاوضات مع أوباما في الوقت الحالي تسير بشكل متقدم، واللاعب خلال المفاوضات الجارية أكد أنه تحت أمر النادي".

الزمالك يسعى في الوقت الحالي من أجل حسم تمديد تعاقد أكثر من لاعب في الفريق خلال الفترة المقبلة على رأسهم يوسف أوباما وفرجاني ساسي.