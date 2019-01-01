الزمالك يكتفى بالتعادل السلبي امام اتحاد طنجة في الكونفدرالية

الحسم يتأجل لمباراة الإياب يوم 18 يناير القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

التعادل السلبي، حسم مباراة الزمالك واتحاد طنجة، في ذهاب دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب ابن بطوطة في المغرب.

ومن المنتظر إقامة مباراة الإياب بين الفريقين، مساء الجمعة القادم 18 يناير، في مصر.

تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، دون أي خطورة من الجانبين، وافتتح أصحاب الأرض التهديد بتسديدة في مطلع اللقاء ولكنها خرجت بعيداً عن المرمى.

وفي الدقيقة السادسة، وبهجمة من الجهة اليسرى، استطاع إبراهيم حسن هز شباك الفريق المغربي، بعد تمريرة من كهربا ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ونجح محمود جنش، في الحفاظ على نظافة شباكه بعد هجمة خطيرة من الجانب الأيسر، وتسديدة قوية ولكن جنش يتألق ويبعدها عن المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء من الشوط الأول، سدد عبد الله جمعة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس اتحاد بصعوبة.

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول، إلا أن اتحاد طنجة سيطر على مجريات الشوط في آخر 20 دقيقة، وهدد الزمالك في أكثر من مناسبة ولكن فشل في التسجيل.