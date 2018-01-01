الزمالك يقدم عرضًا كبيرًا لضم بوطيب

المغربي الدولي في طريقه للرحيل من ملطية سبور إلى الدوري المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المغربي الدولي خالد بوطيب؛ مهاجم ملطية سبور التركي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفارس البيض، يبحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي في ظل إهدار الكونغولي كاسونجو كابونجو عديد الفرص السهل، مما جعل مدربه غير مقتنع به.

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ووفقًا لقناة "A spor" التركية فإن الزمالك قدم عرضًا لملطية بقيمة 2 مليون يورو من أجل ضم المهاجم المغربي، وبالفعل اقتربت الصفقة من الحسم لصالح القلعة البيضاء.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم إلى الفريق التركي في صيف عام 2017 قادمًا من ستراسبرج في صفقة انتقال حر، ومن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2019-2020.

وشارك المغربي في 51 مباراة بقميص ملطية سبور، سجل خلالهم 17 هدفًا، وصنع تسعة آخرين.

وخاض بوطيب كذلك منافسات كأس العالم روسيا 2018 مع أسود الأطلس أمام البرتغال وإسبانيا، ونجح في تسجيل هدف في التعادل أمام إسبانيا بنتيجة 2-2.