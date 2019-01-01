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الدوري المصري الممتاز

الزمالك يفقد الونش وحمدي النقاز أمام الإسماعيلي

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الونش
الزمالك يخسر خدمات 2 من أهم لاعبيه قبل لقاء الإسماعيلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يغيب محمود حمدي الونش، مدافع فريق نادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، والمؤجلة من الإسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الونش سيغيب عن مباراة الإسماعيلي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة المصري البورسعيدي.

الونش كان قد حصل على إنذار خلال مباراة مصر المقاصة، وآخر أمام المقاولون العرب خلال منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

كما يفتقد الزمالك أيضًا اللاعب التونسي حمدي النقاز في مباراة الإسماعيلي، بعد حصوله على إنذارين في مباراة المصري، ثم كارت أحمر.

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المباراة القادمة للزمالك ستكون في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام حسنية أغادير المغربي، ثم مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة بـ58 نقطة.

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