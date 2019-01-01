الزمالك يفقد الونش وحمدي النقاز أمام الإسماعيلي

الزمالك يخسر خدمات 2 من أهم لاعبيه قبل لقاء الإسماعيلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغيب محمود حمدي الونش، مدافع فريق نادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، والمؤجلة من الإسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الونش سيغيب عن مباراة الإسماعيلي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة المصري البورسعيدي.

الونش كان قد حصل على إنذار خلال مباراة مصر المقاصة، وآخر أمام المقاولون العرب خلال منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

⏱️نهاية المباراة المثيرة 🔥

⭕️المصري يحرم الزمالك من استعادة الصدارة

سجل للفريق البورسعيدي

⚽️إسلام أبو سليمة

⚽️أوستين أموتو

وسجل هدف الزمالك محمود علاء pic.twitter.com/gOCTMpnXHi — جول مصر (@goaleg) April 11, 2019

كما يفتقد الزمالك أيضًا اللاعب التونسي حمدي النقاز في مباراة الإسماعيلي، بعد حصوله على إنذارين في مباراة المصري، ثم كارت أحمر.

المباراة القادمة للزمالك ستكون في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام حسنية أغادير المغربي، ثم مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة بـ58 نقطة.