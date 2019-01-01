الزمالك يفاوض أحمد علي لتدعيم هجومه في الموسم الجديد

الزمالك ينافس على لقب الدوري في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب لضمه في الصيف الحالي.

وقدم أحمد علي مستوى مميز مع المقاولون العرب في الموسم الحالي، وتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز مؤخرًا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن رئيس نادي الزمالك أتم اتفاقه مع اللاعب على أن يحسم الصفقة مع مسؤولي الذئاب.

وأشارت التقارير أن الزمالك يسعى لتدعيم صفوف الهجوم بالموسم الجديد بسبب ضعف مهاجميه من بعد رحيل الكونغولي كاسونجو.

ويتواجد أحمد علي في قائمة منتخب مصر التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستنطلق الشهر الجاري.

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ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كلًا من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.