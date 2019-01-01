الزمالك يعود لقمة الدوري مؤقتًا بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية

الزمالك يعبر من الإسماعيلي بأمان في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عاد الزمالك مؤقتًا لقمة الدوري المصري، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما المؤجلة من الجولة العاشرة.

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب في أغلب أوقات اللقاء، وتمكن من حسم المباراة وتصدير القلق والتوتر لكل من الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي سيقام في الثامنة مساءً.

في الشوط الأول تمكن الزمالك في تهديد مرمى الإسماعيلي في أكثر من مناسبة ولكن لم يتمكن لاعبيه من هز شباك الدراويش لإراحة مديره الفني.

وشارك عمر السعيد بدلًا من خالد بو طيب الذي تعرض لإصابة، وعقب دخوله المباراة بدقائق قليلة استغل السعيد كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل شباك الإسماعيلي.

وفي الشوط الثاني، فاجىء الزمالك أصحاب الأرض بهدف ثاني عن طريق أوباما بعد تمريرة رائعة من عمر السعيد وضعت صاحب الهدف الثاني أمام مرمى الإسماعيلي منفردًا.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 60 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.