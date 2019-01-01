الزمالك يعود بـ"نقطة" من زامبيا بالتعادل أمام زيسكو بدوري الأبطال

الزمالك يتعادل أمام زيسكو بدوري أبطال إفريقيا

تعادل الزمالك مع نظيره زيسكو الزامبي، إيجابيًا، بهدف لكل فريق في المباراة التي لعبت بينهما ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء قوي للغاية من جهة الزمالك وأهدر فرجاني ساسي فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة الثانية من عمر المباراة على حدود منطقة الجزاء.

وتواصلت خطورة الزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بمرور من الناحية اليمنى ولكن نجح الدفاع في الحد من الخطورة.

وانقلبت المباراة لصالح زيسكو يونايتد ونجح محمد أبو جبل حارس الزمالك من التصدي لأكثر من كرة كانت كفيلة بتقدم الفريق الزامبي خاصًة في تسديدة قوية في الدقيقة 12.

وكاد أن يتقدم أوناجم للزمالك في الدقيقة 36 برأسية رائعة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو ولكن الحارس حولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لأخطر فرصة في اللقاء، من أمام المرمى مباشرة من مهاجم زيسكو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدأ زيسكو بضغط شديد ولكن محمد أبو جبل من التصدي إلى أكثر من فرصة للحفاظ على التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 58 دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بمصطفى محمد بدلا من محمد أوناجم لتجديد الدماء في خط الهجوم وبالفعل تمكن الزمالك من التقدم في الدقيقة 72 برأسية من البديل بعد عرضية رائعة من محمد عبدالشافي.

وجاء التعادل سريعًا عن طريق زيسكو من اللاعب كوادري في الدقيقة 79 بعد استغلاله عرضية مرت من جميع لاعبي الزمالك.

وكاد أن يعود الزمالك للتقدم عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 84 ولكن تسديدته جاءت بين أحضان حارس مرمى زيسكو.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي صاحب الـ6 نقاط، بينما يرتفع رصيد زيسكو إلى نقطتين.